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Минобороны России сообщило о сбитом украинском Ми-8

Минобороны заявило об уничтожении российскими ПВО вертолета Ми-8 и двух беспилотников ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом в среду, 20 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам военнослужащего, боевая воздушная машина Вооруженных сил Украины (ВСУ) была сбита в районе села Коровий Яр. Кроме того, над селом Новобогдановка и городом Изюм были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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Также во время брифинга Конашенков отчитался об ударах высокоточными ракетами Воздушно-космических сил России по объектам ВСУ. В результате атаки были поражены 12 военных позиций украинских войск.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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