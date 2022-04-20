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69-я параллель

В российском регионе обнаружили новый минерал

Издание «ЯСИА» сообщило об обнаружении в Алданском улусе Якутии нового минерала амгаит

Фото: минералогический музей им. А.Е. Ферсмана

Ученые из Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН вместе с исследователями из Италии и Чехии обнаружили в Якутии новый минерал. Об этом сообщает ЯСИА.

Исследователи открыли минерал амгаит — первое в мире природное соединение таллия с теллуром. Его нашли в российском регионе на золоторудопроявлении Хохойское, которое расположено в 120 километрах от города Алдана.

Минерал назвали «амгаит» в честь реки Амги — в ее притоке ученые обнаружили соединение таллия и теллурга. Оно имеет цвет от темно красно-коричневого до черного.

Ранее в Якутии в районе восточносибирского поселка Батагай ученые нашли древнейшую вечную мерзлоту, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет. Ее обнаружили на глубине 50 метров — там температура достигает минус 10 градусов.

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Анастасия Шейкина
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