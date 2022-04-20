Тайваньский телеканал извинился за ложное сообщение о нападении Китая

Тайваньский телеканал CTS принес извинения за ошибочное сообщение о нападении Китая

Тайваньский телеканал CTS («Хуанши») принес извинения за ошибочное сообщение о нападении Китая на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

В бегущей строке телеканала было написано что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала вторжение, открыв огонь по тайваньскому портовому городу Синьбэй. Кроме того, телеканал объявил, что в порту уничтожили корабли, а правительство установило по всей стране чрезвычайное положение.

В эфире «Международного радио Тайваня», как передает ТАСС, сообщили, что тайваньцы были шокированы подобными новостями, некоторые из них впали в панику. В свою очередь телеканал CTS сообщил, что ошибка была допущена из-за сбоя настроек и виновные в этом понесут дисциплинарное наказание.

15 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон должен прекратить все официальные контакты с Тайбэем. Дипломат отметил, что визит американских конгрессменов на Тайвань противоречат принципу «одного Китая» и трем китайско-американским совместным коммюнике.