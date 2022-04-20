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НАТО предрекли распад при вступлении двух стран

Автор Sabah Ялчын допустил распад НАТО при вступлении в альянс Швеции и Финляндии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Колумнист турецкой газеты Sabah Хасан Ялчын заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО является эмоциональной реакцией на кризис в Украине. Это решение грозит альянсу ослаблением, считает он.

Ялныч заявил, что некоторые стороны предрекли НАТО усиление при вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Однако автор Sabah допустил распад организации, если она примет в свой состав эти две страны.

«Волны расширения после холодной войны почти ничего не дали ни НАТО, ни союзникам. Напротив, обернулись новыми издержками и излишне расширили оборонную ответственность НАТО. И в этот раз будет так же», — предупредил журналист.

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Обозреватель назвал НАТО идеологическим инструментом и отметил, что вступившие в него восточноевропейские государства добавили альянсу новых обязанностей, ничего не предложив взамен. Аналогичная ситуация произойдет при вступлении Швеции и Финляндии в организацию, поскольку их военный и экономический вклад «лишь капля в море».

«Путь к поддержанию сдерживания лежит через простоту и доверие. Любой хаос и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой углубление. Наоборот, каждое расширение делает НАТО все мельче в плане сдерживания», — заключил Ялныч.

Ранее в Турции обвинили НАТО в желании ослабить Россию. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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Марина Совина
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