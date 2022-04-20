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В Турции обвинили НАТО в желании ослабить Россию

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что НАТО хочет ослабить РФ, их мало волнует Украина

Фото: Pixabay

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk обвинил НАТО в желании ослабить Россию. Он выразил мнение, что ряд государств альянса не интересует ситуация вокруг Украины, передает ТАСС.

«Ряд стран НАТО видит в продолжении войны на Украине ослабление России. Их мало волнует ситуация на Украине», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — сказал лидер ФРГ. Он обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его «остановить обстрел украинских городов».

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Марина Совина
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