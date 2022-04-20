В Белоруссии обвинили Запад в притворном осуждении нацизма

Парламентарий Белоруссии Андрейченко: Запад перестал притворяться, что осуждает нацизм

Председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко обвинил страны Запада в том, что они перестали притворяться, что осуждают нацизм. Его слова приводит агентство Белта.

«Страны прекратили притворяться, что они осуждают нацизм и навсегда освободились от фашистского прошлого. Маски сброшены, а свету предстало истинное лицо реваншизма», — сказал парламентарий.

По его словам, десять дней назад, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, поднимался вопрос о решении немецких организаторов не приглашать делегации Белоруссии и России на траурные мероприятия на территории мемориала на месте концлагеря Бухенвальд. При этом сегодня они аналогично поступают в австрийском мемориальном комплексе Маутхаузен.

Он напомнил, что главным элементом фашистской идеологии является расовое превосходство, разделение людей на классы по определенному признаку. «Тогда фашистам не дали реализовать планы в полном объеме. Сегодня же принцип разделения реанимирован», — подчеркнул Андрейченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о недопущении реабилитации нацизма. В законе определены организационно-правовые формы и методы такого противодействия.