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В Великобритании указали на неготовность НАТО к конфликту с Россией

Британский генерал Бэрронс заявил, что в НАТО не готовы к военному конфликту с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО не готово к вооруженному конфликту с Россией. Об этом на слушаниях в комитете по обороне в парламенте Великобритании заявил британский генерал Ричард Бэрронс, передает Independent.

Отвечая на вопрос, в какой момент у альянса не останется иного выбора, кроме как вступить в конфликт с Россией, генерал сказал, что это может произойти в том случае, если российская сторона изменит свои планы по спецоперации на Украине и будет представлять «большую угрозу». Также, отметил Бэрронс, НАТО может вступить в конфликт с Россией на основании статьи 5 о коллективной обороне Североатлантического договора. В данной статье указано, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, поэтому государства-члены предпримут необходимые действия и окажут помощь пострадавшей стране.

«Отвечая на этот вопрос, я обеспокоен тем, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готово [к конфликту]. И нам должно быть стыдно за это», — признался британский генерал.

По его словам, на саммите НАТО, который пройдет в июне в Мадриде, повесткой дня станет восстановление политического равновесия с Россией, чтобы Москва «больше не думала, что может устанавливать условия дебатов с НАТО».

Бэрронс подчеркнул, что при всей важности наращивания сил крайне важно, чтобы эти силы и военная техника были развернуты в нужных районах на территориях стран блока. На вопрос, обладает ли Великобритания необходимыми системами обороны для защиты в случае военного конфликта с Россией, он ответил отрицательно. Он также заметил, что если Великобритании пришлось бы защищать другую страну в конфликте с Россией, британские войска были бы уничтожены «примерно за неделю» российской авиацией.

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Варвара Кошечкина
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