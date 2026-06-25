Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 25 июня 2026Россия

Названа возможная точка запуска дронов ВСУ в сторону Волгограда

Кондратьев: БПЛА ВСУ в сторону Волгограда могли стартовать из Харьковской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотники, которые направлялись в сторону Волгоградской области в ночь на 25 июня, могли стартовать из Харьковской области. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 269 беспилотников над несколькими регионами страны. В их числе оказалась и Волгоградская область.

В регионе режим беспилотной опасности действовал несколько часов. Точное число аппаратов, сбитых над областью, официально не уточнялось.

По словам Кондратьева, наиболее вероятным районом запуска могла быть Харьковская область. «Расстояние по прямой составляет примерно 600 километров, что соответствует техническим характеристикам, например, беспилотных комплексов "Лютый". Но могли и другие беспилотники участвовать», — заявил эксперт.

Он отметил, что дальность полета современных беспилотных систем позволяет преодолевать подобные расстояния.

Как сообщалось ранее, российские войска впервые уничтожили мобильный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия MAAWLR. Его разбомбил беспилотник 11-го армейского гвардейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слухи о разрешении Трампа бить по России

    Диетолог предупредил о скрытой опасности фруктовых соков

    Украденную картину стоимостью более миллиарда рублей нашли во время рейда у наркоторговцев

    Россияне с размахом отметили открытие автобусной остановки и восхитили пользователей сети

    Шаляпин признался в нежелании жить с женой и детьми

    Россияне начали жениться на атомных ледоколах на Северном полюсе за миллионы рублей

    Двух изрезанных ножом сестер нашли в квартире в российском городе

    Столб черного дыма заметили после атаки ВСУ на регион России в 1500 километрах от границы

    Ушедший из России производитель объявил отзыв сотен тысяч машин

    Цены на нефть вернулись на уровень конца зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok