Названа возможная точка запуска дронов ВСУ в сторону Волгограда

Кондратьев: БПЛА ВСУ в сторону Волгограда могли стартовать из Харьковской области

Беспилотники, которые направлялись в сторону Волгоградской области в ночь на 25 июня, могли стартовать из Харьковской области. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 269 беспилотников над несколькими регионами страны. В их числе оказалась и Волгоградская область.

В регионе режим беспилотной опасности действовал несколько часов. Точное число аппаратов, сбитых над областью, официально не уточнялось.

По словам Кондратьева, наиболее вероятным районом запуска могла быть Харьковская область. «Расстояние по прямой составляет примерно 600 километров, что соответствует техническим характеристикам, например, беспилотных комплексов "Лютый". Но могли и другие беспилотники участвовать», — заявил эксперт.

Он отметил, что дальность полета современных беспилотных систем позволяет преодолевать подобные расстояния.

Как сообщалось ранее, российские войска впервые уничтожили мобильный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия MAAWLR. Его разбомбил беспилотник 11-го армейского гвардейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области.