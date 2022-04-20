Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам

Представитель МИД Захарова заявила об утрате Россией доверия к украинским переговорщикам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона утратила доверие к украинским переговорщикам. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

Захарова прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной и заявила, что Москва уже давно не доверяет Киеву. «Здесь уже не то, что “доверяй и проверяй” — здесь просто “проверяй“, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — объяснила дипломат.

Представитель МИД также отметила, что Россия была готова к тому, что Украина не будет вести себя последовательно в процессе переговоров, которые используются Киевом в качестве «отвлекающего маневра».

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — добавила Захарова.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о «гуманитарном перемирии» для безопасной доставки гумпомощи на Украину. Такую инициативу он назвал потенциально опасной и указал на то, что украинская сторона использует режим прекращения огня для перегруппировки своих сил и укрепления позиций.