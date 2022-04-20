Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам

Представитель МИД Захарова заявила об утрате Россией доверия к украинским переговорщикам
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона утратила доверие к украинским переговорщикам. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

Захарова прокомментировала ход переговоров между Россией и Украиной и заявила, что Москва уже давно не доверяет Киеву. «Здесь уже не то, что “доверяй и проверяй” — здесь просто “проверяй“, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — объяснила дипломат.

Представитель МИД также отметила, что Россия была готова к тому, что Украина не будет вести себя последовательно в процессе переговоров, которые используются Киевом в качестве «отвлекающего маневра».

Материалы по теме:
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — добавила Захарова.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о «гуманитарном перемирии» для безопасной доставки гумпомощи на Украину. Такую инициативу он назвал потенциально опасной и указал на то, что украинская сторона использует режим прекращения огня для перегруппировки своих сил и укрепления позиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам
Мединский ответил Венедиктову про три пакета на переговорах России и Украины
Крупный банк построит в США работающий на энергии воды небоскреб
ВС Германии выступили против поставок Украине тяжелого вооружения
Стало известно об отходе ВСУ из района Рубежного и Лисичанска
Российским компаниям захотели разрешить расчеты в криптовалюте
Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала
Гинеколог предостерегла от использования эфирных масел для интимной гигиены
В Госдуме оценили возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Изучено влияние ожирения на развитие рака матки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.