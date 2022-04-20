Квартиры в московских новостройках начали дешеветь

Средняя цена квартир комфорт-класса в Москве за март уменьшилась на 2,3 процента

В старых границах Москвы по итогам марта 2022 года зафиксировано незначительное снижение цен на квартиры комфорт-класса в новостройках. О том, что новое жилье в столице начало дешеветь, свидетельствуют аналитические материалы агентства «Бон Тон», предоставленные «Ленте.ру».

По подсчетам специалистов, средняя цена квартир комфорт-класса в городе за март уменьшилась на 2,3 процента, до 12,8 миллиона рублей. Округом с самым бюджетным строящимся жильем признан Зеленоград, где новая квартира в среднем стоит 8,1 миллиона рублей (минус 7 процентов за месяц). Самые дорогие новостройки — в Западном округе, там квартира обойдется в 16,1 миллиона (минус 1,8 процента за месяц).

Квартиры в сегменте комфорт-класса подешевели из-за роста предложения малоформатных лотов: застройщики массово вывели их в продажу в конце февраля — начале марта, указывают эксперты. Другим фактором влияния стала отрицательная коррекция средневзвешенной цены квадратного метра (на 1,7 процента, до 284,5 тысячи рублей). При этом в годовом выражении сохранился прирост цены на 27 процентов.

Всего в Москве выставлено на продажу 738 тысяч квадратных метров нового жилья комфорт-класса, подсчитали в «Бон Тон», это около 15,2 тысячи квартир. Больше половины предложения приходится на три округа: Юго-Восточный, Северный и Западный.

Ранее стало известно, что на московском рынке новостроек наиболее востребованный вариант квартир — классическая однокомнатная или двухкомнатная евроформата площадью до 45 квадратных метров и стоимостью до 11 миллионов рублей.