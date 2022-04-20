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Юрист раскрыла четыре секрета спасения брака на грани развода

Адвокат Вардаг посоветовала супругам на грани развода найти, за что бороться в браке

Фото: engin akyurt / Unsplash

Адвокат Аиша Вардаг раскрыла четыре секрета спасения брака на грани развода и дала совет тем, кто все-таки решился на развод. Ее колонку опубликовало издание Daily Mail.

Прежде всего юрист посоветовала поговорить о том, есть ли еще что-то, за что стоит бороться в браке. Если речь не идет о домашнем насилии, говорит она, всегда можно найти что-то и прийти к общему решению. Затем, предлагает Вардаг, стоит сконцентрироваться на общих путях решения проблемы. «Легко дистанцироваться от супруга в трудные времена. Но это может навредить, брак нужно подпитывать, проводить время вместе, спасать его общими положительными переживаниями», — рассказала специалист, указывая на то, что превалирующие негативные переживания убивают отношения.

Третий секрет от юриста — не считать развод неизбежной опцией. В ссорах мужу и жене не стоит сразу заговаривать о разводе. «Ярость и боль ослепляют. Важно возвыситься на этими деструктивными и опустошающими эмоциями, делающими людей неуступчивыми в незначительных мелочах», — продолжает Вардаг.

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Последний, четвертый совет — быть готовыми бороться друг за друга. «Это может звучать как клише, но брак — это партнерство, обеим сторонам нужно быть готовыми к работе над ним, над нуждами и желаниями партнера. Если кого-то одного не слышат, сложно как-то спасать брак», — говорит специалист.

Тем, кто решился на развод, юрист рекомендовала не ударяться в сожаления и не печалиться о том, что знакомые будут осуждать решение, особенно, если причиной развода стала измена. «Многие не понимают, что причины расставания могут крыться глубоко. Что действительно нужно людям на перекрестках жизни, так это поддержка, а не осуждение», — заключила Вардаг.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла секрет крепких отношений. Чтобы создать крепкий брак, рассказала она, важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях, и при этом стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям.

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Александра Лисица
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