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Калининград попросил не ограничивать автоперевозки из Европы

Губернатор Калининградской области Алиханов призвал не ограничивать автоперевозки из ЕС

Фото: PIxabay

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Алиханова, автоперевозки из Европы являются «единственной возможностью получать некоторые товары» в Калининградской области.

«Откровенно говоря, я как губернатор Калининградской области могу сказать, что я просил бы учитывать, что нас не надо ограничивать в возможности завозить что-то европейскими перевозчиками», — заявил глава региона.

Ранее Алиханов высказался о возможной транспортной блокаде города. Он прокомментировал пятый пакет новых санкций Евросоюза, включающий ограничения по автотранзиту через территорию ЕС. По его словам, что меры не ограничат транзит между городом и Россией.

8 апреля Кремль ответил на сообщения о возможной транспортной блокаде Калининграда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока власти ЕС не приняли подобных решений, однако дискуссии об этом ведутся.

Марина Совина
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