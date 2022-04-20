Захарова заявила об отказе Лондона помогать задержанным в Донбассе наемникам

Захарова заявила, что Лондон отвернулся от британских наемников, задержанных в Донбассе

Лондон отвернулся от британских наемников, задержанных в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Sputnik.

«С небывалой легкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят — я имею в виду Украину и британских подданных», — сказала дипломат.

По ее словам, в Великобритании «буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело».

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. «Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», — заявил он.

