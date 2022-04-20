Район «Азовстали» покинули 28 мирных жителей

«Известия»: по зеленому коридору с «Азовстали» в Мариуполе вышли 28 гражданских

По зеленому коридору, открытому в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, эвакуировались все мирные жители, находившиеся в двух примыкающих к промзоне домах. Об этом сообщают «Известия».

По оценке корреспондента, вышли 28 гражданских, среди них семь детей. Отмечается, что это все мирные жители, находившиеся в жилом помещении у промзоны. Возле коридоров дежурят автобусы и кареты скорой помощи. Всего сообщается о пяти открытых зеленых коридорах.

Ранее с территории предприятия удалось выйти украинским морпехам, находившимся на заводе «Азовсталь». Завод покинули 35 украинских военных.

20 апреля стало известно, что в бункере на территории завода «Азовсталь» находятся как минимум 200 мирных жителей, в том числе маленькие дети и старики. По данным местных жителей, на территории промзоны есть как минимум один бункер. Туда гражданских лиц заводили военные.