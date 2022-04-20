Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Район «Азовстали» покинули 28 мирных жителей

«Известия»: по зеленому коридору с «Азовстали» в Мариуполе вышли 28 гражданских

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По зеленому коридору, открытому в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, эвакуировались все мирные жители, находившиеся в двух примыкающих к промзоне домах. Об этом сообщают «Известия».

По оценке корреспондента, вышли 28 гражданских, среди них семь детей. Отмечается, что это все мирные жители, находившиеся в жилом помещении у промзоны. Возле коридоров дежурят автобусы и кареты скорой помощи. Всего сообщается о пяти открытых зеленых коридорах.

Ранее с территории предприятия удалось выйти украинским морпехам, находившимся на заводе «Азовсталь». Завод покинули 35 украинских военных.

20 апреля стало известно, что в бункере на территории завода «Азовсталь» находятся как минимум 200 мирных жителей, в том числе маленькие дети и старики. По данным местных жителей, на территории промзоны есть как минимум один бункер. Туда гражданских лиц заводили военные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа
Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату
Россияне массово захотели провести майские праздники на даче
Легализацию криптовалют в России сочли жизненной необходимостью
Московская биржа запустит «вечные» торги долларом и юанем
Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок
На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма
В Литве решили отработать действия на случай аварии на Белорусской АЭС
Столицу России предложили перенести в географический центр страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.