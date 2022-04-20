В Госдуме прокомментировали перспективы российско-украинских переговоров

Депутат Госдумы Белик заявил, что Киев не может гарантировать выполнение своих обещаний

Власти Киева не могут гарантировать выполнение своих обещаний. Так перспективу российско-украинских переговоров прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводят «Известия».

«Вести переговоры о мире с потомками Мазепы, чье имя в истории навсегда связано с предательством, смысла нет. Сегодня власть Украины — это не просто приверженцы неонацизма, но и предатели своего народа», — заявил депутат.

По его словам, спустя 77 лет после победы в Великой Отечественной войне Россия вынуждена вновь бороться с нацизмом и освобождать от него страны Европы.

Парламентарий отметил, что переговоры являются прерогативой серьезно настроенных на диалог людей, которые не готовы бросить свою страну «к ногам кураторов из-за океана». Киевский режим, считает Белик, действует по указу Запада и не может гарантировать соблюдения своих обещаний.

«Далекий от постоянства, он зато очень постоянен в озвучивании взаимоисключающих и противоположных позиций с целью затягивать переговорный процесс и в наплевательском отношении к своим же гражданам», — добавил депутат.

Спустя три дня после начала спецоперации России в Донбассе, 27 февраля, начались переговоры Москвы и Киева. Делегации провели три очных раунда переговоров, два их них в Белоруссии, еще один в Турции. На данный момент консультации продолжаются в онлайн-формате.