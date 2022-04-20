Врач объяснил россиянам важность мытья яиц перед едой

Нутрициолог Арзамасцев рекомендовал мыть куриные яйца, чтобы избежать отравления

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил россиянам, почему важно мыть куриные яйца перед использованием в пищу. Его слова передает «Москва 24».

Специалист сказал, что на скорлупе могут жить различные вредоносные агенты, которые способны навредить здоровью и вызвать отравление, поэтому не стоит недооценивать важность мытья яиц перед едой. Наибольшую опасность, по словам Арзамасцева, представляет бактерия сальмонелла, вызывающая сальмонеллез — острую кишечную инфекцию, сопровождающуюся жидким стулом, рвотой, болями в животе и высокой температурой. Нутрициолог предупредил, что вредоносная инфекция может попасть внутрь немытых яиц при его разбивании.

По этой же причине медик рекомендовал отказаться от использования немного треснутых, но еще не испорченных яиц: «Мыть его бесполезно, потому что то, что было на скорлупе, уже в любом случае попало внутрь, — пояснил он. — От такого яйца в принципе лучше отказаться». Чтобы избежать отравления и инфекционных болезней, мыть надо яйца даже перед варкой, отметил Арзамасцев, так как не все загрязнения на скорлупе разрушаются при термической обработке.

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