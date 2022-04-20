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Врач объяснил россиянам важность мытья яиц перед едой

Нутрициолог Арзамасцев рекомендовал мыть куриные яйца, чтобы избежать отравления

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил россиянам, почему важно мыть куриные яйца перед использованием в пищу. Его слова передает «Москва 24».

Специалист сказал, что на скорлупе могут жить различные вредоносные агенты, которые способны навредить здоровью и вызвать отравление, поэтому не стоит недооценивать важность мытья яиц перед едой. Наибольшую опасность, по словам Арзамасцева, представляет бактерия сальмонелла, вызывающая сальмонеллез — острую кишечную инфекцию, сопровождающуюся жидким стулом, рвотой, болями в животе и высокой температурой. Нутрициолог предупредил, что вредоносная инфекция может попасть внутрь немытых яиц при его разбивании.

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По этой же причине медик рекомендовал отказаться от использования немного треснутых, но еще не испорченных яиц: «Мыть его бесполезно, потому что то, что было на скорлупе, уже в любом случае попало внутрь, — пояснил он. — От такого яйца в принципе лучше отказаться». Чтобы избежать отравления и инфекционных болезней, мыть надо яйца даже перед варкой, отметил Арзамасцев, так как не все загрязнения на скорлупе разрушаются при термической обработке.

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Наталья Обрядина
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