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Посольство России призвало США отказаться от политики блокады и санкций

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от политики блокады и санкций

Фото: Tom Brenner / Reuters

Россия призывает США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте.

Комментарий российской дипмиссии приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Посольство РФ поприветствовало это шаг. «Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике», — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Дарчиев рассказал, что новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против Москвы, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер.

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Марина Совина
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