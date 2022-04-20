Посольство России призвало США отказаться от политики блокады и санкций

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от политики блокады и санкций

Россия призывает США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте.

Комментарий российской дипмиссии приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Посольство РФ поприветствовало это шаг. «Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике», — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Дарчиев рассказал, что новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против Москвы, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер.