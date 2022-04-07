Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили о дефиците антироссийских санкций у США

Директор департамента МИД Дарчиев заявил, что у США наступил дефицит санкций против России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Судя по очередным рестрикциям США против России, у Вашингтона наступил дефицит антироссийских санкций. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.

«Объявленные Белым домом новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против России, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер», — заявил дипломат.

6 апреля стало известно, что США ввели новые санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Помимо этого, под рестрикции попали члены семей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Подобные санкции, как поясняет Вашингтон, полностью отрежут попавших под них лиц от финансовой системы США. Активы, которыми владеют эти люди на территории Соединенных Штатов, также будут заморожены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Следователи установили причину взрывов на складе с боеприпасами под Белгородом
Россияне оценили влияние санкций на доступ к привычным товарам
Стало известно о необычных способах утепления первых московских трамваев
Минобороны заявило о полной блокировке и зачистке Новомихайловки
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских вертолетах в районе Херсона
Детей создателя «Ералаша» обвинил в обмане адвокат его вдовы
Кремль заявил о риске войны между ядерными странами
Россия ввела санкции против 130 представителей руководства Новой Зеландии
В России рекордно упала добыча нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.