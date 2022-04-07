В МИД заявили о дефиците антироссийских санкций у США

Директор департамента МИД Дарчиев заявил, что у США наступил дефицит санкций против России

Судя по очередным рестрикциям США против России, у Вашингтона наступил дефицит антироссийских санкций. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.

«Объявленные Белым домом новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против России, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер», — заявил дипломат.

6 апреля стало известно, что США ввели новые санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Помимо этого, под рестрикции попали члены семей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Подобные санкции, как поясняет Вашингтон, полностью отрежут попавших под них лиц от финансовой системы США. Активы, которыми владеют эти люди на территории Соединенных Штатов, также будут заморожены.