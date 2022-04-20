Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Приморский отряд Росгвардии вернулся со спецоперации на Украине

Во Владивостоке вручили госнаграды вернувшемуся из Украины Приморскому отряду Госгвардии

Фото: Иван Дякин / сайт правительства Приморского края

Сводный отряд Росгвардии из Приморского края, выполнявший задачи в ходе специальной военной операции на Украине, вернулся во Владивосток ночью в среду, 20 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Самолет с росгвардейцами приземлился в аэропорту Владивостока в 03:30 по местному времени (20:30 19 апреля по Москве) утра. Бойцов Росгвардии встретил губернатор края Олег Кожемяко. Он вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия призвала США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций
Рогозин высказался об отказе США от испытаний противоспутникового оружия
Эксперт назвал увеличивающие риск развития рака простаты факторы
Россиянка посетила Шри-Ланку и посоветовала не улыбаться местным мужчинам
Плюс-сайз-модель показала фото без ретуши и восхитила подписчиков
Россиянам рассказали о ценах на авиабилеты летом
Пушков предостерег Молдавию от попадания в «мусорное ведро истории»
Система хранения в московском супермаркете удивила россиян
Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство
Женщина подарила племяннику выигрышный лотерейный билет и пожалела об этом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.