Приморский отряд Росгвардии вернулся со спецоперации на Украине

Во Владивостоке вручили госнаграды вернувшемуся из Украины Приморскому отряду Госгвардии

Сводный отряд Росгвардии из Приморского края, выполнявший задачи в ходе специальной военной операции на Украине, вернулся во Владивосток ночью в среду, 20 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Самолет с росгвардейцами приземлился в аэропорту Владивостока в 03:30 по местному времени (20:30 19 апреля по Москве) утра. Бойцов Росгвардии встретил губернатор края Олег Кожемяко. Он вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

