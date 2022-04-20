Число желающих уехать из Москвы выросло вдвое с началом спецоперации на Украине

До 90 процентов заявок москвичей на релокацию приходятся на Армению, Сербию и Узбекистан

Большинство покидающих Москву жителей весной 2022-го выбирают релокацию в Армению, Сербию и Узбекистан, говорится в материалах компании Apple Real Estate, предоставленных «Ленте.ру». В целом число желающих надолго уехать из столицы выросло вдвое с началом спецоперации на Украине, подсчитали эксперты.

По их данным, 50 процентов релоцирующихся — специалисты, работающие удаленно, 40 процентов — заинтересованные в релокации бизнеса, 10 процентов — те, кто ранее планировал эмиграцию. До 90 процентов заявок москвичей на релокацию приходятся на Армению, Сербию и Узбекистан. Специалисты объясняют это действующим безвизовым режимом, комфортной и быстрой адаптацией, удобным авиасообщением с Россией и возможностью продолжать вести бизнес с иностранными партнерами без ограничений.

Остальные 10 процентов спроса занимают Кипр, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «Вряд ли эта доля будет расти, так как в этих странах более высокая стоимость жизни, визовый режим и значительные культурные отличия, которые ограничивают спрос», — указывают эксперты.

По данным Apple Real Estate, уезжающих из Москвы на новом месте прежде всего интересуют качественное жилье, доступ к медицине, хорошие школы и возможность обучения детей на русском языке, а также комфортные условия для ведения бизнеса.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда знаменитых личностей. Сообщалось, что страну покинули телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник, певица Алла Пугачева и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова рассказала, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям».