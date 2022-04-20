Рогозин высказался об отказе США от испытаний противоспутникового оружия

Рогозин посчитал позицию НАСА по испытанию противоспутникового оружия непоследовательной

Позиция главы НАСА Билла Нельсона, который поддержал идею о моратории на испытания противоспутникового оружия, является непоследовательной. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Глава НАСА Билл Нельсон вслед за вице-президентом США "призвал страны мира присоединиться к США в отказе от испытаний противоспутникового оружия. Вы сначала дайте адекватный ответ на предложения России и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе. Это поважнее будет», — высказался Рогозин.

Ранее США установили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Заявление о моратории сделала вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Она пояснила, что таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

Затем Нельсон призвал призвал страны мира присоединиться к США в отказе от испытаний противоспутникового оружия. «Действия вице-президента Харрис по устранению этих угроз и снижению рисков являются важным шагом на пути к созданию безопасной и устойчивой космической среды как сейчас, так и в будущем. Я призываю мир присоединиться к нам в принятии этого важного обязательства», — указал Нельсон.