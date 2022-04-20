Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова заявила, что профессии блогера не существует

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова критически высказалась о блогерах. Свое мнение о такой деятельности телесваха раскрыла в шоу «Поясни за» на YouTube во время дискуссии с тиктокером Кириллом Вольвачевым.

Сябитова выразила уверенность в том, что профессии блогер не существует. «Не считаю блогерство серьезным [занятием], пока не доказали обратное. Я в одном проекте, [программе на телеканале ТНТ] "Звезды в Африке", сказала фразу, что все люди дерьмо, пока не доказали обратного. С блогерами та же схема», — сказала она.

Телеведущая также прокомментировала свое высказывание, прозвучавшее в эфире «Давай поженимся!» Тогда сваха заявила, что блогерам не нужно делать ничего, кроме как эпатировать публику, чтобы иметь много подписчиков. «Ума [для этого] не нужно, потому что пипл хавает», — рассудила Сябитова. Сваха подчеркнула, что по-прежнему придерживается такой точки зрения.

Помимо того, ведущая отметила, что участвует в шоу на YouTube, чтобы лучше понять молодежь. Сябитова подчеркнула, что хорошо относится к молодому поколению, однако раскритиковала его за несамостоятельность. «Что же с вами будет, когда нас не будет? Я боюсь, что самолеты будут падать, водопровод испортится, продукты исчезнут, потому что вы, бедолаги, ничего не умеете делать, кроме как кривляться в интернете», — обратилась она к тиктокеру.

Ранее Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при общении с противоположным полом в сети. Сваха порекомендовала девушкам не рассказывать о своих желаниях при знакомстве и не составлять мнение о новом знакомом, ориентируясь только на общение в интернете.

