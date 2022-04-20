В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ограничении российской музыки

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона об ограничении российской музыки

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона, предусматривающий ограничение публичного воспроизведения российской музыки в общественных местах. Об этом в среду, 20 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на сайт парламента.

В официальном документе сообщается о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно «поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора». В настоящий момент неизвестно, какие меры могут ждать нарушителей в случае принятия закона.

Ранее в апреле в Раде внесли законопроект о запрете на воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов Российской Федерации. Так, может быть запрещено включение музыки на радио, телевидении, в развлекательных заведениях и других общественных учреждениях страны. Проект внесли на рассмотрение депутаты Ирина Фриз, София Федина, Ирина Климпуш-Цинцадзе и другие.