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Россия назвала призывы Запада по Украине «псевдомиротворческими»

Дипломат Полянский назвал призывы Запада прекратить огонь на Украине псевдомиротворческими
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал призывы Запада к прекращению огня на Украине «псевдомиротворческими». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, цель западных государств заключается в перевооружении украинских сил во время паузы в боевых действиях. Он заявил, что Россия будет отделять такие «тактические» призывы от искреннего стремления помочь Киеву «принять единственно правильное и давно назревшее решение».

«Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны», — заявил дипломат.

Ранее Полянский заявил, что организация не является нейтральной в ситуации вокруг Украины. Он отметил, что у ООН есть «определенные симпатии» и заявил, что в организации больше людей «с западными паспортами и даже с англо-саксонскими». «Наверное, это тоже сказывается на объективности оценок, которые ООН зачастую делает в той или иной ситуации», — пояснил он. Зампостпреда добавил, что открыто обсуждал ситуацию на примере с Украиной с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Марина Совина
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