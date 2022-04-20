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Саакашвили попросил помощи врача на заседании суда в Тбилиси

Экс-президент Грузии Саакашвили попросил помощи врача на заседании суда в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда по своему делу в Тбилиси попросил помощи врача. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик прервал свою речь спустя пять минут. «Хочу поприветствовать собравшихся у суда людей.... Если можно, мне нужна помощь врача», — сказал он и попросил охранника помочь ему встать.

Спустя время экс-президент вернулся в зал суда и рассказал, что в последние дни практически не может есть и похудел на 12 килограммов. «В воскресенье я потерял полностью контроль ног, есть боли в ногах и руках, мне делают уколы с обезболивающим...» — заявил он.

При этом, добавил Саакашвили, он продолжит борьбу за «спасение Грузии», что бы с ним ни случилось.

Находящийся в заключении экс-президент Грузии ранее уже жаловался на самочувствие и требовал допустить к нему медиков. По словам Саакашвили, у него развились нейропатия и энцефалопатия Вернике — у него немеют конечности и нарушена координация движений, а также проблемы с памятью.

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Саакашвили был арестован 1 октября, когда вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, экс-президента обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Находясь под арестом, Саакашвили 50 дней держал голодовку.

20 апреля в Тбилисском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом.

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Алиса Реброва
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