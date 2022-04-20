Россиянка посетила косметологическую клинику и осталась с сепсисом

РЕН-ТВ: у россиянки развился сепсис после посещения косметологической клиники

Москвичка посетила косметологическую клинику и столкнулась с серьезными последствиями проведенной процедуры. Соответствующий материал приводит РЕН-ТВ.

Известно, что россиянка получила повреждения тела во время оказания услуг в медучреждении и осталась с опасным заболеванием. При этом отмечается, что сами по себе данные травмы неопасны, однако после они привели к угрозе жизни и здоровью посетительницы клиники. Так, через некоторое время у клиентки развился сепсис (угрожающее жизни состояние, которое является ответом организма на инфекцию, — прим. «Ленты.ру»).

Предположительно, виной произошедшему стали опрометчивые действия проводившего процедуру специалиста, говорится в материале.

Ранее в апреле сообщалось, что жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. «Наутро я встала с вот таким лицом, правая половина отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — рассказала клиентка бьюти-студии, которую мастер попыталась убедить в том, что данная реакция является нормальной и пройдет в течение двух дней. При этом спустя неделю состояние Кайдышевой ухудшилось, и она была вынуждена обратиться за помощью к врачам.