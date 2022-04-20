Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша заказала платье онлайн и получила «мятую наволочку»

Daily Star: блогерша Бри Уоллен купила платье в интернет-магазине и получила «наволочку»

Фото: Unsplash

Блогерша Бри Уоллен заказала платье в интернет-магазине американского бренда For Love & Lemons и рассмеялась во время примерки. Ее TikTok-роликом заинтересовались журналисты Daily Star.

Юзерша купила онлайн облегающее мини-платье белого цвета с объемными рукавами-перчатками. На размещенном в сети видео девушка показала фото модели с сайта, а затем запечатлела на камеру полученную вещь. «Что я хотела и в итоге получила», — подписала публикацию автор.

Покупательница призналась, что купленная одежда сильно отличалось от предлагаемого брендом варианта. Платье, по мнению Уоллен, было неумело скроенным, непропорциональным и походило на мятую наволочку.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
Рука об руку Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Рука об рукуКак появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
4 декабря 2019

Ролик девушки стал вирусным и набрал более 243 тысяч просмотров. Покупка удивила пользователей сети. «Я хотела заказать его для своей вечеринки», «Перчатки выглядят, как медицинские», «Несколько месяцев назад я купила такое же, но черное. Оно было похоже на мусорный мешок», «Я надевала такое же на девичник и получила много комплиментов. Его нужно подшить и отпарить», — писали они в комментариях.

Ранее в апреле блогерша Сабрина Стюарт заказала платье на Asos и обнаружила, что полученный наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из мультфильма «Улица Сезам». Покупка обошлась девушке 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей). На размещенном в TikTok видео юзерша показала фото из каталога онлайн-магазина и то, как изделие выглядело в реальности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров
США решили направить новую партию вооружений Украине
10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Израиль отказался продавать Украине вооружение
Германия отвергла требования России по оплате газа
Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд
Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.