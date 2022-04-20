Блогерша заказала платье онлайн и получила «мятую наволочку»

Daily Star: блогерша Бри Уоллен купила платье в интернет-магазине и получила «наволочку»

Блогерша Бри Уоллен заказала платье в интернет-магазине американского бренда For Love & Lemons и рассмеялась во время примерки. Ее TikTok-роликом заинтересовались журналисты Daily Star.

Юзерша купила онлайн облегающее мини-платье белого цвета с объемными рукавами-перчатками. На размещенном в сети видео девушка показала фото модели с сайта, а затем запечатлела на камеру полученную вещь. «Что я хотела и в итоге получила», — подписала публикацию автор.

Покупательница призналась, что купленная одежда сильно отличалось от предлагаемого брендом варианта. Платье, по мнению Уоллен, было неумело скроенным, непропорциональным и походило на мятую наволочку.

Ролик девушки стал вирусным и набрал более 243 тысяч просмотров. Покупка удивила пользователей сети. «Я хотела заказать его для своей вечеринки», «Перчатки выглядят, как медицинские», «Несколько месяцев назад я купила такое же, но черное. Оно было похоже на мусорный мешок», «Я надевала такое же на девичник и получила много комплиментов. Его нужно подшить и отпарить», — писали они в комментариях.

Ранее в апреле блогерша Сабрина Стюарт заказала платье на Asos и обнаружила, что полученный наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из мультфильма «Улица Сезам». Покупка обошлась девушке 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей). На размещенном в TikTok видео юзерша показала фото из каталога онлайн-магазина и то, как изделие выглядело в реальности.