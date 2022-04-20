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Россиянка посетила Шри-Ланку и посоветовала не улыбаться местным мужчинам

Посетившая Шри-Ланку россиянка порекомендовала девушкам не улыбаться ланкийцам

Фото: Shutterstock

Российская путешественница посетила Шри-Ланку и перечислила правила, которые помогут соотечественникам комфортно отдохнуть на острове. Советами она поделилось в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор порекомендовала планирующим посетить страну девушкам не улыбаться местным мужчинам, поскольку те могут счесть проявление вежливости за флирт. «Вам хочется одарить ланкийца приветливой улыбкой? Оставьте эту затею. В 90 процентах случаев они понимают улыбку неправильно и тут же включают воображение», — предостерегла блогер.

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Также россиянка посоветовала не садиться в общественном транспорте возле прохода, поскольку местные жители не соблюдают границы личного пространства. «Только у окна, и никак иначе. Сев в проходе, вы получите невероятный опыт близкого общения с ланкийцами. Прижиматься здесь любят, причем иногда даже не важно, девушка вы или парень», — рассказала она.

В заключение путешественница отметила, что туристам не стоит брать уроки серфинга у местных жителей, так как большинство из них не профессиональные инструкторы и не смогут научить кататься. «Вы услышите много заманчивых предложений уроков по 700 рублей за полтора часа. Но большинство местных "учит" одинаково, просто толкая ваш борд в нужный момент», — пояснила россиянка.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки смягчили правила въезда для невакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно нововведениям, с 19 апреля въезжающие в республику непривитые отдыхающие больше не должны сдавать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать недельный карантин.

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Валентина Процкова
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