Россиянок попросили не предохраняться от беременности с помощью лимонного сока

Врач-гинеколог Мария Селихова: лимонный сок может вызвать раздражение влагалища

Руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с «Лентой.ру» попросила россиянок не предохраняться от беременности с помощью лимонного сока. По ее словам, он может вызвать раздражение влагалища.

«Сок лимона можно использовать в качестве спермицида. Но спермициды — это ненадежный метод контрацепции, который необходимо сочетать с презервативом, но ни в коем случае не использовать изолированно. К тому же, лимонный сок может агрессивно воздействовать на слизистую оболочку влагалища и вызвать сильное раздражение», — уточнила гинеколог.

Способ предохранения от беременности лимонным соком действительно вызывает опасения врачей. Заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации, доктор медицинских наук Инна Аполихина подтверждает ненадежность метода.

По ее словам, чрезмерное закисление микрофлоры влагалища может вызвать цитолитический вагиноз. При избыточном закисленим вагинальной жидкости, по мнению доктора, могут появиться неприятные симптомы в виде жжения, зуда или выраженного дискомфорта при интимных отношениях. К тому же, напоминает врач, использование данного народного метода исключает постановку верного диагноза и может помешать эффективному лечению. Поэтому при возникновении каких-либо гинекологических проблем лучше проконсультироваться со специалистом, а не прибегать к самолечению.

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