Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянок попросили не предохраняться от беременности с помощью лимонного сока

Врач-гинеколог Мария Селихова: лимонный сок может вызвать раздражение влагалища

Фото: Roman Odintsov / Pexels

Руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с «Лентой.ру» попросила россиянок не предохраняться от беременности с помощью лимонного сока. По ее словам, он может вызвать раздражение влагалища.

«Сок лимона можно использовать в качестве спермицида. Но спермициды — это ненадежный метод контрацепции, который необходимо сочетать с презервативом, но ни в коем случае не использовать изолированно. К тому же, лимонный сок может агрессивно воздействовать на слизистую оболочку влагалища и вызвать сильное раздражение», — уточнила гинеколог.

Способ предохранения от беременности лимонным соком действительно вызывает опасения врачей. Заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации, доктор медицинских наук Инна Аполихина подтверждает ненадежность метода.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

По ее словам, чрезмерное закисление микрофлоры влагалища может вызвать цитолитический вагиноз. При избыточном закисленим вагинальной жидкости, по мнению доктора, могут появиться неприятные симптомы в виде жжения, зуда или выраженного дискомфорта при интимных отношениях. К тому же, напоминает врач, использование данного народного метода исключает постановку верного диагноза и может помешать эффективному лечению. Поэтому при возникновении каких-либо гинекологических проблем лучше проконсультироваться со специалистом, а не прибегать к самолечению.

Ранее врач-репродуктолог Павел Базанов назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
В России назвали возможный срок индексации пенсий
Светлане Лободе и лидеру «Океана Эльзы» запретили въезд в Россию на 50 лет
Популярные в 2000-х годах юбки вновь вернулись в моду
Экстрадицию Ассанжа в США оценили как «смертный приговор»
В Госдуме назвали условие продления майских праздников в 2022 году
Стала известна зарплата исключенных из сборной Украины российских биатлонисток
Пашинян заявил о достижении с Россией окончательного согласия по ряду вопросов
Из подмосковного дома подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей
Задымление возле мэрии Москвы ликвидировали
Путин назвал заставившую Россию начать спецоперацию причину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.