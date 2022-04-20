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Анастасии Стоцкой вручили премию «Золотая маска» за роль в мюзикле

Анастасию Стоцкую наградили премией «Золотая маска» за роль в мюзикле

Фото: Екатерина Чеснокова / Reuters

39-летнюю украинскую и российскую актрису и певицу Анастасию Стоцкую наградили премией «Золотая маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Женская роль». Об этом сообщает РИА Новости.

Артистку удостоили награды за участие в мюзикле «Шахматы» театральной компании «Бродвей Москва» и Театра МДМ.

Объявление победителей национальной театральной премии «Золотая маска» проходит 20 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

«Золотая маска» — профессиональная награда, которая была учреждена Союзом театральных деятелей Российской Федерации в 1993 году. Конкурсную программу премии ежегодно составляют лучшие спектакли следующих видов театрального искусства: современный танец, опера, драма, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол.

Ранее стало известно о том, что покинувший Россию из-за угроз семье режиссер Римас Туминас продолжит руководить Театром Вахтангова из Литвы. На данный момент театральный деятель оформил отпуск за свой счет.

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Анастасия Астахова
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