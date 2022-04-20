В Китае указали на «театральную постановку» США на Украине

GT: США инсценировали поддержку Украины для прибыли своих военно-промышленных компаний

США инсценировали масштабную поддержку Украины ради увеличения прибыли национальных военно-промышленных компаний. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Спасение Украины оказалось лишь театральной постановкой. Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды», — пишут авторы материала. Как указали журналисты, помимо взлета акций компаний-производителей оружия, администрация Белого дома рассчитывает сплотить Европу вокруг выдуманной опасности «российской угрозы».

По мнению обозревателей, Вашингтон «направил все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной, а Киеву же отведена лишь роль пешки».

Ранее заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с «Лентой.ру» объяснил заинтересованность США в затяжном кризисе. По его мнению, Вашингтон стремится ослабить Россию и поэтому хочет, чтобы она как можно дольше находилась в состоянии конфликта с Украиной. Политолог полагает, что самый угрожающий для Вашингтона сценарий — это более тесное сотрудничество России и Китая, укрепление странами своей экономической и военной мощи и их совместные усилия по оказанию давления на Запад.