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Россиянин облил тещу кислотой через форточку хостела

В Москве житель Саратовской области облил тещу кислотой из-за предстоящего развода с женой

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Москве житель Саратовской области облил тещу кислотой из-за предстоящего развода с женой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, инцидент произошел в одном из столичных хостелов. Преступник находился на улице и через форточку вылил на пострадавшую кислоту, обматерив ее. Женщину госпитализировали с химическими ожогами шеи, рук, лица и тела.

Мужчина скрылся до прибытия полицейских. В настоящее время стражи порядка разыскивают злоумышленника.

3 февраля сообщалось, что житель Подмосковья убил оттаскавшую его за уши тещу.

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Елизавета Новикова
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