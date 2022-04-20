Силовые структуры
Россиянин облил тещу кислотой через форточку хостела
В Москве житель Саратовской области облил тещу кислотой из-за предстоящего развода с женой
В Москве житель Саратовской области облил тещу кислотой из-за предстоящего развода с женой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По сведениям издания, инцидент произошел в одном из столичных хостелов. Преступник находился на улице и через форточку вылил на пострадавшую кислоту, обматерив ее. Женщину госпитализировали с химическими ожогами шеи, рук, лица и тела.
Мужчина скрылся до прибытия полицейских. В настоящее время стражи порядка разыскивают злоумышленника.
3 февраля сообщалось, что житель Подмосковья убил оттаскавшую его за уши тещу.