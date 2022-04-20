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Норвегия передумала отправлять на Украину современное мощное вооружение

Минобороны Норвегии передаст Украине устаревшие ЗРК Mistral вместо современных комплексов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минобороны Норвегии передаст украинской стороне порядка 100 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Mistral вместо современных и мощных систем NASAMS, которые ранее запросил Киев. О решении правительства сообщили представители оборонного ведомства королевства.

«Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК Mistral. [Стоящие на вооружении с 1987 года] ракеты больше не будут использоваться Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу», — говорится в сообщении об отправке морально устаревшего вооружения

Таким образом, правительство Норвегии передумало отправлять ранее запрошенные Украиной ЗРК NASAMS — американо-норвежскую разработку, которая способна бороться с крылатыми ракетами. Помимо них Киев запросил передачу противокорабельных ракет Harpoon.

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Дмитрий Сотак
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