В США предрекли изменение условий участия России в глобальной экономике

Минфин США заявил, что РФ не сможет участвовать в глобальной экономике на прежних условиях

США предрекли России изменение условий участия в глобальной экономике. Как заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, из-за ситуации на Украине российская сторона не сможет участвовать в экономических процессах как прежде, передает ТАСС.

Глава американского Минфина на встрече с коллегой из Индонезии Сри Мульяни Индравати указала, что осуждает проведение спецоперации на Украине, и «подчеркнула, что Россия не сможет участвовать в мировой экономике как обычно».

В ходе переговоров также обсуждались двусторонние отношения и подготовка к саммиту G20. Йеллен отметила продолжение совместной работы с Индонезией для достижения прогресса в Группе двадцати.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Рестрикции введены в том числе в отношении первого заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева. Соединенные Штаты внесли в списки ограничений 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.

