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Минобороны сообщило об ударах высокоточным оружием по объектам ВСУ

Минобороны России заявило о ракетных ударах по объектам ВСУ с берегового комплекса «Бал»

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 20 апреля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что с побережья Черного моря был произведен пуск четырех крылатых ракет по назначенным наземным целям на территории Украины. Расчеты производились с помощью берегового ракетного комплекса «Бал».

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Минобороны также опубликовало видео, на котором показаны пуски этих ракет.

Ранее 20 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поразили 73 украинских военных объекта.

О начале специальной операции по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Евгения Куликова
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