Названы способные вызвать слабоумие продукты

Доктор Мишель Лучано: сливочное и пальмовое масло могут спровоцировать развитие слабоумия

Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано назвала ускоряющие старение мозга продукты. Слова доктора, утверждающей, что сливочное и пальмовое масло могут спровоцировать развитие слабоумия, приводит издание Express.

Помимо опасного сливочного или пальмового масла, в которых содержатся насыщенные жиры, негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и функционирование мозга, врач перечислила и другие вредные продукты.

По словам доктора Лучано, молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд, производственные кондитерские изделия и шоколад также содержат насыщенные жиры, которые способны увеличить риск развития деменции. Чтобы сохранить здоровье и бодрость духа, врач рекомендует не исключать эти продукты из рациона совсем, но существенно ограничить их потребление.

Многочисленные исследования также подтверждают, что обилие насыщенных жиров в пище негативно влияют на работу мозга, провоцируя его преждевременное старение. Так, например, команда ученых, возглавляемая доктором Майкеном Йенсеном и доктором Маней Кох из Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, в ходе эксперимента выявили, что люди с высоким содержанием уровня насыщенных жиров в крови более склонны к развитию деменции или болезни Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале American Journal of Human Nutrition.

Ранее ученые раскрыли вред диет для здоровья сердца. По словам специалистов, ограничения в питании провоцируют быстрый набор веса, что в результате негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

