Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенное свадебное платье

The Sun: блогерша Николез подверглась нападкам юзеров за откровенное свадебное платье

Блогерша Ранди Николез похвасталась свадебным платьем и была раскритикована в сети. Роликом девушки в TikTok заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом rnicolez разместила фотографии в подвенечном наряде в группе Facebook (владеющая соцсетью корпорация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), посвященной обсуждению и высмеиванию темы свадеб. На размещенных кадрах девушка запечатлена в облегающем платье с V-образным декольте, которое также оформлено вырезом на спине и шлейфом. Наряд из ткани телесного цвета декорирован белым кружевом, которое создает эффект голого тела.

Американка призналась, что разместила пост намеренно, так как хотела получить честное мнение со стороны. В результате виновница торжества подверглась нападкам хейтеров: по мнению пользователей сети, дизайн платья был чересчур откровенным.

В то же время зрители видео невесты в TikTok принялись защищать ее в комментариях. «Выглядишь потрясающе! Долой троллей!», «Самое красивое платье, которое я когда-либо видела! Прекрасное чувство вкуса», «Я бы не смогла найти в нем изъян, даже если бы захотела», — писали они.

Ранее в апреле блогерша заказала необычное свадебное платье в интернет-магазине. Наряд представлял собой боди с фигурным вырезом и длинным шлейфом. Девушка ждала посылку около трех месяцев, однако полученная вещь сильно отличалась от того, что предлагал бренд. За время ожидания доставки сайт магазина исчез из сети.