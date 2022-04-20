Бывалый кит со шрамами на плавнике погнался за огромными хищниками

CBC: в проливе Джорджии горбатый кит сразился со стаей косаток на глазах у туристов

В проливе Джорджии горбатый кит погнался за стаей косаток — огромных морских хищников, которые также известны как киты-убийцы. На видео, снятое очевидицей, обратила внимание CBC.

Автор видео, натуралистка Оливия Эскуэда, отправилась в море Селиш наблюдать за китами вместе с группой туристов из американского города Фрайдей-Харбор, штат Вашингтон. На их глазах бывалый горбатый кит дал косаткам отпор. «Горбатый кит был за ними, а затем мы внезапно увидели, что он находится прямо посреди их стаи», — рассказывает Эскуэда. Это редкое зрелище: обычно косатки не удирают от горбатых китов, а убивают их.

Судя по всему, кит не впервые попал в опасную переделку. Гид Марк Маллесон заметил на его плавнике шрамы, которые могли остаться от произошедших ранее стычек. «Когда ему был год, он уже встречался с косатками. По-видимому, это случилось, когда он был со своей матерью», — считает Маллесон.

Эскуэда призналась, что никогда не забудет это зрелище. По ее словам, в такой ситуации трудно не почувствовать себя ребенком в парке Disney World. Шкипер судна, на котором она плыла, рассказал, что уже 22 года возит туристов смотреть на китов, но тоже никогда не видел ничего подобного.

Исследователь из Национальной службы морского рыболовства Роберт Питман заявил, что ознакомился с сообщениями о более сотни конфликтов между горбатыми китами и косатками. Шесть из десяти таких стычек были инициированы одним или более горбатым китом. Зачастую такое поведение было продиктовано попыткой спасти других морских животных, на которых охотились косатки.

Ранее сообщалось, что группа исследователей во время ежегодного обследования побережья Перта впервые зафиксировала нападение группы косаток на синего кита. На глазах у ученых косатки объединились, чтобы протаранить бок крупнейшего животного в мире, заставив его уйти под воду.