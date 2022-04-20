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В Кремле отреагировали на возможное отстранение россиян от Уимблдона

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Уимблдон пострадает от отстранения россиян

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, спортсмены стали заложниками политических интриг и предубеждений. «Учитывая, что Россия — крепкая теннисная страна, наши теннисисты на верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — отреагировал Песков. Он добавил, что в Кремле российским теннисистам желают оставаться в форме.

Ранее 20 апреля издание Sportico сообщило, что российских теннисистов отстранят от Уимблдона в 2022 году. Таким образом Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Алексей Гусев
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