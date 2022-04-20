Бывшего вице-премьера Дагестана выпустили из колонии

Осужденного за растрату 40 млн рублей бывшего вице-премьера Дагестана выпустили по УДО

В Москве суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, получившего 5,5 года колонии за растрату 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это вторая попытка чиновника выйти на свободу раньше срока. Ему оставалось отсидеть чуть больше месяца.

В феврале 2022 года условно-досрочно вышел на свободу сын Юсуфова, осужденный на три года колонии за попытку оказать давление на свидетеля по делу его отца.

28 мая 2019 года суд приговорил бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 годам колонии соответственно. Растраченные ими миллионы были выделены из бюджета республики на реконструкцию здания в Махачкале, в котором планировалось открыть спецучреждение для временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.