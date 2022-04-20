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Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд

Актер Юэн Макгрегор женится на коллеге по сериалу «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд
Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд. Фото: Jon Kopaloff / Getty Images for GreenSlate

Шотландский актер Юэн Макгрегор женится на коллеге по сериалу «Фарго», американской актрисе Мэри Элизабет Уинстэд. Об этом сообщает Page Six.

Свадьба запланирована на 22 апреля. «Они влюблены больше, чем когда-либо, и рождение их первого ребенка в прошлом году только укрепило их связь», — сказал источник издания, близкий к паре.

Летом 2021 года стало известно, что Макгрегор в пятый раз стал отцом. Его 25-летняя дочь Клара сообщила о пополнении в семье в своем Instagram-аккаунте.

Макгрегор и Уинстэд познакомились в 2017 году на съемках «Фарго». Артистка стала матерью впервые, в то время как у актера есть две родные дочери — Клара Матильда и Эстер Роуз. Кроме того, у него есть две приемные дочери Джамиян и Анук. Он воспитывал их вместе с художницей Ив Мавракис, с которой расстался в октябре 2017 года.

Юэн Макгрегор известен по таким фильмам, как «На игле», «Крупная рыба», «Звездные войны», «Доктор Сон», «Мулен Руж», «Ангелы и Демоны». Мэри Элизабет Уинстэд снималась в лентах «Бобби», «Скотт Пилигрим против всех», «Кловерфилд, 10», «Человек — швейцарский нож» и «Доказательство смерти».

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Марина Погосян
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