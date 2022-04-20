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Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи

Сергей Зубов возглавит сборную России по хоккею в ближайших матчах

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сергей Зубов возглавит сборную России в ближайших матчах команды, которые пройдут в Туле и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Помогать специалисту будут Андрей Разин и Александр Титов, тренером вратарей назначен Андрей Комиссаров. ФХР также назвала состав российской сборной. В него вошли 27 хоккеистов. Из них только один игрок — Сергей Телегин — выступал на Олимпиаде-2022 в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали.

23 апреля сборная России соберется в Новогорске, а спустя семь дней отправится в Тулу. Там команда 1 и 2 мая проведет выставочные матчи против сборной Белоруссии. С 5 по 9 мая подопечные Зубова выступят на турнире в Санкт-Петербурге, где помимо национальной сборной России сыграют российская молодежная команда и белорусская сборная.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

В конце сентября российскую команду возглавил Алексей Жамнов. Специалиста не отправляли в отставку с его поста.

Алексей Гусев
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