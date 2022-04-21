Абсурдность санкций США объяснили неспособностью подчинить Россию своей воле

Посольство РФ в США сочло, что новые антироссийские санкции говорят об отчаянии Вашингтона

Посольство и РФ в США в своем Telegram-аккаунте прокомментировало введение США нового пакета санкций против Москвы. Дипломаты объяснили, что обвинения Вашингтона являются совершенно надуманными, а новые ограничения — абсурдными. В дипмиссии сочли, что антироссийские рестрикции говорят об отчаянии Соединенных Штатов.

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле. Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать. Цели и задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены», — сказано в сообщении.

В посольстве также заявили, что США стоит следить за тем, как бы их санкции не нанесли ущерб им самим, вместо того, чтобы наблюдать, происходят ли в России те «потрясения», на который они так рассчитывали.

Вице-президент Китайского общества международных отношений и декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь пригрозил расплатой США, которые наживаются на конфликте и ищут выгоду в российско-украинском кризисе.