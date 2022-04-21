Американский банк начнет делать карты из переработанного пластика

Bloomberg: банк Bank of America начнет выпускать карты из переработанного пластика

Один из крупнейших американских банков Bank of America с 2023 года начнет делать кредитные и дебетовые карты из переработанного пластика. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые карты будут состоять как минимум из 80 процентов переработанного пластика, на них разместят логотип, означающий переработку. Bank of America стал первым банком в США, который изменил процесс производства карт. Нововведение связано с желанием компании снизить в своей работе потребление воды и энергии.

Банк выпускает в год около 54 миллионов карт, таким образом он сможет переработать более 235 тонн материала. «Переход на переработанные карты — это еще один шаг к более устойчивому решению, которое будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла», — пояснила Мэри Хайнс Дреш из Bank of America.

В феврале во Всемирном фонде дикой природы (WWF) предрекли человечеству необратимый кризис пластиковых отходов. По запросу организации ученые провели исследование и выяснили, что уровень загрязнения океанов вредными частицами превысил безопасные для экосистем значения.