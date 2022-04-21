Российского биатлониста-чемпиона признали виновным в применении допинга

Российского биатлониста Волкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил

Российского биатлониста Алексея Волкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на пресс-службу независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Чемпиона мира дисквалифицировали на два года за применение запрещенного препарата фенотерола. Нарушение относится к марту 2013 года. Результаты Волкова на национальном первенстве 2013 года аннулированы.

Волков заявлял о применении беротека, в котором содержится фенотерол, хотя у спортсмена отсутствовало разрешение на терапевтическое использование препарата. Пробы, которые были взяты у спортсмена во время чемпионата России-2013, показали отрицательный результат. Однако в базе данных московской лаборатории были обнаружены записи о том, что оба образца дали положительный результат при первичном тестировании на фенотерол, а процедуры подтверждения не проводилось.

Волков завоевал золото в эстафете на чемпионате мира в 2017 году. Он семь раз выигрывал золото на чемпионатах Европы. Спортсмен завершил карьеру в сезоне-2019/2020.