Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 3-й матч
Урал
23 апреля
14:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
23 апреля
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
23 апреля
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
23 апреля
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
23 апреля
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Российского биатлониста-чемпиона признали виновным в применении допинга

Российского биатлониста Волкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российского биатлониста Алексея Волкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на пресс-службу независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Чемпиона мира дисквалифицировали на два года за применение запрещенного препарата фенотерола. Нарушение относится к марту 2013 года. Результаты Волкова на национальном первенстве 2013 года аннулированы.

Волков заявлял о применении беротека, в котором содержится фенотерол, хотя у спортсмена отсутствовало разрешение на терапевтическое использование препарата. Пробы, которые были взяты у спортсмена во время чемпионата России-2013, показали отрицательный результат. Однако в базе данных московской лаборатории были обнаружены записи о том, что оба образца дали положительный результат при первичном тестировании на фенотерол, а процедуры подтверждения не проводилось.

Волков завоевал золото в эстафете на чемпионате мира в 2017 году. Он семь раз выигрывал золото на чемпионатах Европы. Спортсмен завершил карьеру в сезоне-2019/2020.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
В Греции продадут дом без стен
Московский курьер сбежал с заказом на два миллиона рублей
Россияне массово расхотели бронировать туры на российский юг
Набиуллина назвала сумму замороженных резервов Центробанка
В США обсудят еще один пакет военной помощи для Украины
Италия назвала сроки отказа от российского газа
Названа главная угроза российскому экспорту
В Греции назвали дату отмены всех ограничений на въезд туристов
Российского биатлониста-чемпиона признали виновным в применении допинга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.