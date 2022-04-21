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Байден призвал Путина обеспечить выход мирного населения из Мариуполя

Байден призвал Россию обеспечить выход мирного населения из Мариуполя и с «Азовстали»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США призывают Россию обеспечить выход мирного населения из Мариуполя и с расположенного там завода «Азовсталь». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС/

«Он (президент России Владимир Путинприм. «Ленты.ру») должен позволить [организовать] гуманитарный коридор, чтобы люди с этого сталелитейного завода и из других мест, которые погребены под завалами, смогли выйти», — сказал американский лидер.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится почти тысяча мирных жителей и 500 раненых украинских военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что на «Азовстали» были блокированы свыше двух тысяч украинских военных. Президент в свою очередь дал приказ отменить штурм завода, указав на нецелесообразность подобной тактики и необходимость сохранения жизни российских военных.

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Виктория Кондратьева
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