В России создали дешевый транспорт из мусора

В Омске изобрели дешевый велосипед из переработанных пластиковых бутылок

Группа омских изобретателей создала дешевый и экологичный велосипед из мусора. Основой безопасного для планеты транспорта стали переработанные пластиковые бутылки, пишет «Российская газета».

Из отходов специалисты изготовили велосипедные рамы — на одну деталь потребовалось около 200 бутылок. Создатели конструкции утверждают, что подобные изделия не уступают металлическим в прочности и имеют ряд преимуществ.

«Обычный велосипед, к примеру, при ударе может погнуться, лишиться краски. У цветного пластика сколов и ржавчины не будет никогда. Служить такая машина сможет не менее 15-20 лет», — пояснил автор разработки, менеджер инновационных проектов Омского государственного технического университета Петр Мельников.

Кроме того, производство рам из пластиковых отходов стоит гораздо дешевле, чем металлических. По словам изобретателей, изготовление традиционного велосипеда состоит из нескольких этапов и предполагает участие большого числа рабочих — металлическую конструкцию надо сначала нарезать, сварить, потом обработать и покрасить.

Пластиковые конструкции выпускать проще и быстрее — детали можно штамповать без доработки, а процессом управляет робот. Так, производство одного изделия займет всего минуту, и стоить оно будет 300-400 рублей — в десять раз дешевле, чем рама из металла.

Первые образцы инновационного велосипеда разработчики представили на промышленной выставке «Промтехэкспо — 2022» в Омске. На данный момент изобретатели планируют найти инвесторов, чтобы наладить серийное производство комплектующих для экологичного транспорта.

Ранее шведская компания CAKE научилась делать детали для электромотоциклов из бумаги. Речь идет о волокнистом композите из целлюлозы, который прочнее пластика и в разы менее вреден для климата — на один килограмм материала из бумаги приходится 650 граммов выбросов CO2, в то время как на полипропилен приходится 4,95 килограмма эмиссий.