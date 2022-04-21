Бывший глава МВД Украины назвал условия для взятия «Азовстали»

Экс-глава МВД Украины заявил, что для взятия «Азовстали» нужно контролировать коммуникации

Для того чтобы взять под контроль завод «Азовсталь» в Мариуполе, российским военным нужно полностью контролировать коммуникации на территории предприятия. Об этом бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил в беседе с News.ru.

По его словам, «Азовсталь» имеет большую сеть подземных коммуникаций, включающую в себя бомбоубежища. При этом экс-министр назвал ее «каменным мешком» для украинских военных из батальона «Азов».

«Здесь главный вопрос, понимают ли до конца военные, как расположены эти коммуникации, есть ли там дополнительные входы и выходы, как их можно покинуть, насколько хорошо они снабжены электроэнергией, водой, возможно, еще какими-то агрегатами, насколько там много воздуха», — добавил Захарченко.

Он также предположил, что в здании завода могут присутствовать генераторы, которые способны обеспечивать бойцов «Азова» электроэнергией. «Если эти жизнеобеспечивающие вещи устранить, то находиться в таком даже очень просторном каменном мешке они просто не смогут долго, несмотря на спецподготовку. Эти факторы надо учитывать для дальнейших шагов», — подчеркнул бывший глава ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что на «Азовстали» были блокированы свыше двух тысяч украинских военных. Глава государства в свою очередь дал приказ отменить штурм завода, указав на нецелесообразность подобной тактики и необходимость сохранения жизни российских военных.