Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось

ТАСС сообщил о 5 погибших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до пяти. Об этом заявил источник ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало о двух погибших при пожаре. Тогда собеседник утверждал, что экстренные службы также проверяют информацию о возможном третьем погибшем.

«Еще трое погибших обнаружены на месте пожара. Всего погибли пять человек. Пострадали 25», — сказал источник в экстренных службах.

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск ВКО начался днем в четверг, 21 апреля. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных километров — в тушении задействовано более 240 человек, также для этого привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети, сообщили в экстренных службах.

