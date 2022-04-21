Назван победитель дебатов между кандидатами в президенты Франции

Elabe: 59% французов назвали Макрона победителем теледебатов кандидатов в президенты

Действующего главу государства и кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона назвали более убедительным на теледебатах с его оппонентом, главой правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании Elabe, передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 59 процентов респондентов назвали Макрона победителем дебатов. Соответствующую точку зрения в отношении Ле Пен выразили 39 процентов. При этом 36 процентов опрошенных сочли, что Макрон лучше сможет объединить население, а 31 процент отдали преимущество его конкуренту.

Действующего президента называют более динамичным и искренним кандидатом. При этом около половины участников опроса сочли его высокомерным. В то же время около 50 процентов респондентов заявили, что кандидатура Ле Пен вызывает у них беспокойство, но она может провести ряд необходимых стране преобразований.

Ранее Макрон заявил, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, который поддерживает Ле Пен, приведет к конфликту в стране. В ходе теледебатов он даже допустил, что идея его оппонента о запрете на хиджаб приведет к гражданской войне во Франции.